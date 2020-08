Sannino: “Idee di Sarri non si vedranno mai alla Juve, spiego perché. Dybala? Top player”. E su Ilicic… (Di lunedì 3 agosto 2020) Giuseppe Sannino dice la sua sulla stagione di Serie A appena giunta al termine.L'allenatore ex Siena, Palermo e Chievo Verona ha avuto sotto la sua ala diversi giocatori che in questa lunga e travagliata annata si sono resi protagonisti: da Paulo Dybala a Josip Ilicic. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, il tecnico originario di Napoli ha parlato della loro resa sul campo."Dybala ha fatto quello che doveva fare anche negli anni scorsi. E' cresciuto, ha sempre più coscienza dei propri mezzi. Ormai è un top player e lo sa. In questi anni alla Juve ha fatto sempre il suo dovere. Deve cercarsi sempre lo spazio, proprio per le sue caratteristiche. E' un ragazzo silenzioso. Non ha bisogno ... Leggi su mediagol

