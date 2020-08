Sanna Marin, le nozze (bellissime) della premier finlandese (Di lunedì 3 agosto 2020) Sanna Marin, premier finlandese 34enne, ha sposato lo storico fidanzato Markus Räikkönen. Hanno entrambi 34 anni (lei è il più giovane primo ministro del Paese di sempre) e stanno insieme da 16 anni, oltre a essere genitori di una bambina di due anni, Emma. A comunicare la notizia delle nozze, celebrate il primo agosto, è stata lei stessa, postando due foto molto belle della cerimonia. «Sono felice di poter condividere la mia vita con l’uomo che amo. Abbiamo visto e vissuto molto insieme, condiviso gioie e dolori e ci siamo sostenuti l’un l’altro nel profondo e nella tempesta», ha scritto la premier come didascalia a uno scatto da neo sposi, con in mano il bouquet di peonie. Leggi su vanityfair

