Sancho al Manchester United: 120 milioni… anche a rate ma con deadline precisa (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Manchester United è molto interessato ad acquistare l'asso del Borussia Dortmund Jadon Sancho quest'estate. Ma per farlo servirà soddisfare almeno due condizioni: la somma totale e... le tempistiche imposte dai tedeschi. Come riporta la Bild, infatti, l'asso classe 2000 potrebbe partire ma solo nel caso in cui i Red Devils facessero la loro mossa entro il 10 agosto.Sancho via anche a rate ma c'è la scadenzacaption id="attachment 765785" align="alignnone" width="594" Sancho (Getty Images)/captionDa quanto si apprende il vero problema della trattativa sembrano essere le tempistiche. Il Manchester United avrebbe trovato l'accordo col Borussia Dortmund sulla somma da versare: ben 120 ... Leggi su itasportpress

Tra le big del campionato inglese sino a questo momento solamente Chelsea e Manchester City sono state le società più attive sul mercato. Se i Blues in largo anticipo si sono aggiudicati Ziyech e Timo ...

Proseguono le trattative con lo United per il riscatto di Sanchez, che l’Inter vorrebbe mettere a disposizione di Conte anche l’anno prossimo: le ultime. L’Inter non ha più dubbi e ha deciso di metter ...

