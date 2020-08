Sanchez-Inter, filtra ottimismo: accordo con l'attaccante. E arriva lo sconto dallo United (Di lunedì 3 agosto 2020) A pochi giorni dalla ripartenza dell'Europa League e con il caso Conte da far rientrare rapidamente, l'Inter si concentra anche sulla delicata situazione legata ad Alexis Sanchez. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la dirigenza nerazzurra guidata da Beppe Marotta è ottimista sulla possibilità di chiudere a breve la lunga trattativa con il Manchester United e di trattenere il cileno a Milano anche nella prossima stagione, mettendo le mani sul cartellino a titolo... Leggi su 90min

Sanchez continua ad essere una priorità per quanto riguarda il mercato dell'Inter, nonostante l'attenzione sia concentrata su Conte Sanchez continua ad essere una priorità per quanto riguarda il merca ...Non è certo la mossa che può riportare nell'immediato il sereno all'Inter, ma il riscatto di Alexis Sanchez è comunque un passo chiave per il presente nerazzurro in Europa League nonché un primo tasse ...