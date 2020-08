Sampdoria, il campionato si chiude tra i malumori dei tifosi contro Ferrero (Di lunedì 3 agosto 2020) , i supporters lamentano una scarsa pianificazione del progetto Sampdoria, il campionato si chiude tra il malumore dei tifosi contro Ferrero, i supporters lamentano una scarsa pianificazione del progetto. LA FEDERCLUBS- “Una pianificazione disastrosa della stagione e un mercato quasi inesistente, e quello che più ci preoccupa è che all’orizzonte non vediamo possibilità di invertire una rotta”. Questa la voce di Federclubs, secondo quanto riportato da Tuttosport SU GARRONE E Ferrero- “Anche chi prometteva in piazza eterno amore e interventi mirati sembra aver abbandonato la barca dopo averla regalata e traghettata in acque torbide”. GRAZIE A RANIERI- “La salvezza è soprattutto merito suo; ha saputo mettere ... Leggi su calcionews24

Interista100 : CALCIO CAMPIONATO MASCHILE INTER CAMPIONE D’ITALIA 2019/2020 RITORNO 38 GIORNATA Atalanta-INTER 0-2 Brescia-Sampdor… - Interista100 : CALCIO CAMPIONATO MASCHILE RITORNO 37 GIORNATA INTER-Napoli 2-0 Parma-Atalanta 1-2 Verona-Spal 3-0 Lazio-Brescia 2-… - AlePede76 : @AndreaDiogene @SerieA Peccato che i biscotti del Lecce e dell'Empoli non vengano ricordati. Nessun problema lo fac… - MnUtd243 : RT @sampdoria: ? | #BresciaSamp 1-1 Finisce con un pareggio il campionato della #Sampdoria. Ci rivediamo presto per l'inizio della pross… - Dalla_SerieA : BRESCIA E SAMPDORIA FINISCONO CON UN PAREGGIO - -