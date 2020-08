Salvini sfida Conte: "Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare" (Di lunedì 3 agosto 2020) "Una sfida diretta con Conte? Magari...". così Matteo Salvini rispondendo, a SkyTg24, a chi gli chiedeva se fosse possibile una sfida elettorale diretta con il presidente del Consiglio. "Conte si sente così amato? Io, andando in giro, ho un'impressione diversa. Ad ogni modo, chiediamolo agli italiani. Quale soluzione migliore che chiederlo agli italiani?". Open Arms: Scelte condivise, fuga da ipocriti "Vado a testa alta in tribunale a Catania il 3 ottobre. E' un processo surreale. Io non pretendevo una medaglia, ma andare a processo per sequestro di persona mi sembra un processo politico. Se così vogliono fare fuori me e la Lega si sono sbagliati", ha attaccato ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Salvini sfida Conte: 'Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare' - LegaSalvini : #OpenArms, Matteo Salvini indossa il cappello della Guardia di Finanza in Aula: la sfida alla sinistra. - vincereelezioni : Salvini sfida Conte: 'Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare' - paoletta2869 : RT @Agenzia_Italia: Salvini sfida Conte: 'Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare' - hele_fr : RT @Agenzia_Italia: Salvini sfida Conte: 'Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare' -