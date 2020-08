Salvini: cambio di rotta sulle mascherine, ma attenzione agli sbarchi (Di lunedì 3 agosto 2020) cambio di rotta per Matteo Salvini: ‘Sì alle mascherine nei luoghi chiusi‘. Lancia a favore dei giovani e degli anziani, sotto attacco gli sbarchi clandestini Nel suo ultimo giorno di vacanza presso l’hotel Miami di Milano Marittima, Matteo Salvini appare più rilassato, smorzando i toni precedentemente usati sulle misure preventive. La mascherina, ad esempio, secondo il leader della Lega ‘quando è necessario si mette, nei luoghi chiusi, sui treni‘. Si è poi rivolto ‘ai giovani‘, chiedendogli di ‘usare la testa, rispettare la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare‘. Il vero problema secondo Matteo Salvini resterebbero gli sbarchi ... Leggi su zon

