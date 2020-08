Salerno, incidente mortale a Sala Consilina: cosa è successo (Di lunedì 3 agosto 2020) In provincia di Salerno, esattamente a Sala Consilina, un violento incidente è avvenuto alle prime ore di stamani. Scontro tra auto e furgone: 3 feriti e una vittima. Prosegue l’estate di sangue sulle strade italiane. L’ultimo incidente mortale è avvenuto alle prime ore di stamani in provincia di Salerno, precisamente a Sala Consilina (comune a sud del capoluogo campano), dove un’auto e un furgone si sono violentemente scontrati. 3 feriti e una vittima, questo il bilancio dell’ennesimo incidente che si è registrato in quest’estate decisamente nera per quanto riguarda le strade. La vittima, un uomo sulla quarantina, è rimasto incastrato nella sua vettura e per lui ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Salerno incidente Incidente stradale a Battipaglia: quattro feriti in ospedale Il Mattino Auto contro furgone a Salerno, un morto/ Incidente a Sala Consilina: anche 3 feriti

Incidente a Sala Consilina, un morto e tre feriti nello scontro tra un’auto e un furgone

