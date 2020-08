Salernitana, Ventura: “Non mi sono dimesso, penso di aver fatto un buon lavoro” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Per prima cosa non è vero che mi sono dimesso. Ho deciso invece di non rinnovare il contratto, come mi era stato chiesto più volte nel corso della stagione. La società mi aveva preso per ricostruire e io credo di aver gettato le basi giuste per tornare competitivi, valorizzando tanti giovani come Maistro e Lombardi. Certo fa rabbia restare in zona promozione per quattro mesi di fila e poi sprecare tutto all’ultima giornata”. Giampiero Ventura analizza così la stagione alla guida della Salernitana in cui è sfumata all’ultima giornata la possibilità di disputare i playoff, fattore che ha portato alla mancata riconferma da parte del club campano, con cui il tecnico non si è lasciato bene dopo la sfuriata di ... Leggi su sportface

