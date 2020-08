Salernitana, la verità di Ventura: “Video Lotito? Adesso parlo io. Non mi dimetto, lascio Salerno perché…” (Di lunedì 3 agosto 2020) "lascio Salerno perché non ho rinnovato il contratto".Parola di Gian Piero Ventura. L'ex tecnico della Nazionale italiana, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha svelato i motivi che lo hanno convinto a lasciare la Salernitana. "Per prima cosa non è vero che mi sono dimesso. Ho deciso invece di non rinnovare il contratto, come mi era stato chiesto più volte nel corso della stagione. La società mi aveva preso per ricostruire e io credo di aver gettato le basi giuste per tornare competitivi, valorizzando tanti giovani come Maistro e Lombardi. Certo fa rabbia restare in zona promozione per quattro mesi di fila e poi sprecare tutto all'ultima giornata", sono state le sue parole.Serie B, Salernitana fuori dai playoff e Lotito si ... Leggi su mediagol

