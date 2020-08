Salernitana, la partenza di Ventura cambia i piani: il mercato rallenta (Di lunedì 3 agosto 2020) , complice una probabile ristrutturazione di Lotito dall’interno , complice una probabile ristrutturazione di Lotito dall’interno. NUOVO ALLENATORE- mercato? Secondo Tmw, tutto dipenderà dal nuovo allenatore. La partenza di Ventura, infatti, ha cambiato i piani e potrebbe spingere la proprietà a rivoluzionare anche l’organico rispetto a quelle che erano le indicazioni di qualche settimana fa. Resta da capire come si collocheranno i giocatori area Lazio che Lotito potrebbe dirottare di nuovo in prestito a Salerno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Salernogranata : Pordenone-Salernitana, le formazioni ufficiali: Jaro torna titolare, doppia novità nell’undici di partenza. Rifiata… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana partenza Salernitana, la partenza di Ventura cambia i piani: il mercato rallenta Calcio News 24 SALERNITANA: un anno con Ventura tra alti e bassi

Delusione e rimpianti. La sconfitta con lo Spezia non permette alla Salernitana di staccare il pass per i playoff, autentico tabù per la squadra granata nell’era Lotito-Mezzaroma in serie B. Un tragua ...

La Salernitana si butta via: perde all'Arechi ed è fuori dai playoff

La Salernitana si butta via: passa in vantaggio all'Arechi ma poi si fa raggiungere e superare dallo Spezia. La squadra granata era artefice del proprio destino (vincendo avrebbe afferrato i playoff) ...

Delusione e rimpianti. La sconfitta con lo Spezia non permette alla Salernitana di staccare il pass per i playoff, autentico tabù per la squadra granata nell’era Lotito-Mezzaroma in serie B. Un tragua ...La Salernitana si butta via: passa in vantaggio all'Arechi ma poi si fa raggiungere e superare dallo Spezia. La squadra granata era artefice del proprio destino (vincendo avrebbe afferrato i playoff) ...