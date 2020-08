Russia, il primo vaccino anti-Covid sarà disponibile (gratis) da ottobre (Di lunedì 3 agosto 2020) La Russia sarà il primo Paese al mondo ad avviare una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Mikhail Murashko precisando che la campagna dovrebbe partire a ottobre dopo che è stata conclusa la fase di test clinici del vaccino messo a punto dall'Istituto di epidemiologia e microbiologia Gamalei di Mosca. Nei giorni scorsi funzionari russi avevano dichiarato l'imminente registrazione, intorno al 10 agosto, del primo vaccino per il Covid-19. «Adesso il pacchetto di documenti per la procedura di registrazione è in via di preparazione», ha detto il ministro Murashko aggiungendo che i medici e gli insegnanti saranno i primi ad essere vaccinati. Murashko ha pure ... Leggi su gqitalia

