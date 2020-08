Romina Power super sexy in bikini, lo scatto al mare è da urlo: una meraviglia senza età (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Romina Power come una sirena, lo scatto in bikini è da record Quella di Romina Power è di sicuro una bellezza senza tempo. La cantante nonostante i suoi settant’anni riesce ad incantare con il suo sguardo e i suoi seguaci continuano a perdere la testa. Pochi giorni fa, l’ex di Al Bano ha postato uno scatto su Instagram da togliere il fiato mettendo in evidenziando le sue grazie. Un’immagine che la ritrae in tutto il suo splendore, negli anni in cui era tutto perfetto. Bella, giovane, felice e sensuale così ha deciso di stupire i suoi follower… Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Lo scatto amarcord che ha fatto perdere la testa “Quando è stata scattata questa ... Leggi su kontrokultura

B4b1z : RT @border_nights: La straordinaria puntata de “Il ritorno di Totem” con Romina Power, Giorgio Cerquetti, Thea&Jari - marioco3 : RT @border_nights: La straordinaria puntata de “Il ritorno di Totem” con Romina Power, Giorgio Cerquetti, Thea&Jari - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Ci sarà - radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - zazoomblog : Romina Power venere in bikini Fisico da urlo Bellezza senza età - #Romina #Power #venere #bikini #Fisico -