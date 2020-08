Roma, tre consiglieri del M5S propongono di realizzare un “grande museo sul fascismo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma: mozione di tre consiglieri M5S per realizzare un museo sul fascismo realizzare un “grande museo sul fascismo” a Roma: è quanto chiedono tre consiglieri del M5S in una mozione presentata nell’assemblea capitolina. La proposta, che prevede la realizzazione di un museo che “funga da polo attrattore per scolaresche, curiosi, appassionati ma anche turisti da tutto il mondo” in uno dei siti di archeologia industriale della Capitale, è stata presentata da Gemma Guerini, già vicepresidente della commissione Cultura in Campidoglio, Andrea Coia e Massimo Simonelli. Nel testo, i tre consiglieri M5S chiedono l’impegno della sindaca Virginia Raggi e della giunta a ... Leggi su tpi

juventusfc : HT | ? | Si chiude con tre reti il primo tempo all'Allianz Stadium. Due a uno il parziale per la Roma, al gol inizi… - Corriere : Due bagnini e una ragazza positiva: chiusi tre lidi a Sabaudia in attesa di altri tamponi - OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - Massimo10489625 : ???? 'Museo del Fascismo a Roma': polemiche per la proposta dei consiglieri del M5s «Tre consiglieri comunali del M5… - caterinacorda1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, centro estivo chiuso per tre contagi. Choc a Tor Vergata: «Facevano anche feste» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tre Università Roma Tre, gli esami tornano in presenza. Tasse e iscrizioni, ecco le novità Il Messaggero Roma: mozione di tre consiglieri M5S per realizzare un museo sul fascismo

Realizzare un “grande museo sul fascismo” a Roma: è quanto chiedono tre consiglieri del M5S in una mozione presentata nell’assemblea capitolina. La proposta, che prevede la realizzazione di un museo c ...

Ponte Genova, Crippa: attendiamo giustizia, segnale a Paese

Roma, 3 ago. (askanews) - "Oggi a Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica, sarà inaugurato il Ponte San Giorgio. Il mio pensiero va alle 43 vittime di quella tragedia e ai loro familiari ...

Realizzare un “grande museo sul fascismo” a Roma: è quanto chiedono tre consiglieri del M5S in una mozione presentata nell’assemblea capitolina. La proposta, che prevede la realizzazione di un museo c ...Roma, 3 ago. (askanews) - "Oggi a Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica, sarà inaugurato il Ponte San Giorgio. Il mio pensiero va alle 43 vittime di quella tragedia e ai loro familiari ...