Roma, su Fifa 21 cambiano il nome e lo stemma del club giallorosso (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuova piccola rivoluzione su Fifa 21: la Roma cambierà il nome e lo stemma nella prossima edizione del videogioco calcistico. La Electronic Arts, infatti, ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale l’interruzione della partnership con la Roma, che da ora diventerà ‘Roma FC‘, mentre lo stadio di casa non si chiamerà più Olimpico ma Stadion Olympik; anche le maglie saranno diverse rispetto a quelle appena presentate dal club giallorosso. Ecco il comunicato della Electronic Arts: “In EA SPORTS Fifa 21, l’AS Roma diventerà Roma FC, giocabile e dotata di stemma ed uniformi personalizzati nelle modalità Calcio ... Leggi su sportface

