Roma, Pedro sarà operato alla spalla: dopo l’ufficializzazione (Di lunedì 3 agosto 2020) L’attaccante del Chelsea, Pedro, che ha già un accordo con la Roma, dovrà operarsi alla spalla. dopo l’operazione ci sarà l’annuncio ufficiale allarma parzialmente rientrato per Pedro. L’attaccante del Chelsea, che a fine stagione si trasferirà alla Roma a parametro zero, dovrà operarsi alla spalla, ma il suo stop non sarà lungo. L’attaccante si è infortunato nella finale di FA Cup tra Chelsea ed Arsenal, procurandosi una lussazione della spalla. La Roma, che ha già un accordo economico con lo spagnolo, ha richiesto una visita specialistica per valutare le condizioni dello ... Leggi su zon

DiMarzio : La decisione di #Pedro dopo la finale di FA Cup persa contro l'#Arsenal - Sardanapalooo : #Pedro nonostante infortunio diventerà un giocatore della #Roma. Diagnosi: circa 1 mese di stop. Nulla di grave. Do… - RRobbberto : RT @Fil_Biafora: #Pedro, virtualmente il primo acquisto dell'estate della #ASRoma, si opererà per ridurre la sub-lussazione alla spalla. Un… - corgiallorosso : ??CG-R di SERATA Roma, il futuro tra Friedkin e il Kuwait. Fonseca recupera Pellegrini. Giallo Smalling. Pedro:… - Fprime86 : RT @DiMarzio: La decisione di #Pedro dopo la finale di FA Cup persa contro l'#Arsenal -