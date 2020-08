Roma, Pastore richiesto negli Usa. Barros: "Mi piacerebbe averlo nei Galaxy" (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma - La Roma sta cercando di cedere Javier Pastore . Il trequartista argentino anche in questag stagione ha deluso le aspettative per i suoi continui infortuni , l'ultimo sabato scorso, sempre all'... Leggi su corrieredellosport

marcoconterio : ?? Guillermo Schelotto allenatore dei #LAGalaxy a @TuttoMercatoWeb in esclusiva: 'Sogno #Higuain dalla #Juventus e… - PierSRicchiuti : RT @marcoconterio: ?? Guillermo Schelotto allenatore dei #LAGalaxy a @TuttoMercatoWeb in esclusiva: 'Sogno #Higuain dalla #Juventus e #Pasto… - Ciardie3 : RT @marcoconterio: ?? Guillermo Schelotto allenatore dei #LAGalaxy a @TuttoMercatoWeb in esclusiva: 'Sogno #Higuain dalla #Juventus e #Pasto… - giaco_iaco : L'intervista completa su @TuttoMercatoWeb ?? #Juventus #Milan #Inter #Napoli #Atalanta #Sassuolo #Roma #Palermo… - giggitwit : @palmierinho80 So gli stessi incompetenti che hanno portato pastore a Roma a 24Mln+4Mln de stipendio dobbiamo sper… -