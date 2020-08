Roma, Mayoral nuovo nome per l’attacco, ma c’è da battere la concorrenza di Lazio e Fiorentina (Di lunedì 3 agosto 2020) Nonostante le buone prestazioni nelle ultime uscite di Nikola Kalinic, la Roma difficilmente attiverà l’opzione per il riscatto del centravanti croato, che farà ritorno all’Atletico Madrid al termine dell’avventura in Europa League. Con l’addio dell’attaccante la Roma sarà chiamata a trovare un nuovo vice-Dzeko e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome. Nel … L'articolo Roma, Mayoral nuovo nome per l’attacco, ma c’è da battere la concorrenza di Lazio e Fiorentina Leggi su dailynews24

