Roma, l’unione fa la forza: il cittadino insegue il rapinatore per non perderlo di vista, gli agenti arrivano e arrestano il malvivente (Di lunedì 3 agosto 2020) La collaborazione tra cittadini e istituzioni, in questo caso la Polizia di Stato, ha portato all’arresto di un violento borseggiatore in un parco all’ardeatino. Nel pomeriggio scorso una donna, mentre era seduta su una panchina dell’area cani di un parco pubblico, è stata afferrata alle spalle da un uomo che, con una mano le ha chiuso la bocca e con l’altra le ha strappato la borsa. Il rapinatore è fuggito a piedi ma un passante, raccogliendo il grido di aiuto della vittima, ha iniziato a seguirlo con la propria auto. O.E.A. , queste le inziali del 26 nigeriano che verrà poi arrestato, vistosi scoperto, si è disfatto della borsa senza toccare nulla all’interno. Nel frattempo la rapina era stata segnalata al 112NUE e nella zona sono arrivate 2 pattuglie della Polizia di Stato: una della Sezione Volanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

