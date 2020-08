Roma, la Raggi blocca la mozione M5s per un museo sul fascismo (Di lunedì 3 agosto 2020) commenta Dopo le polemiche sulla mozione M5s per la nascita di un museo sul fascismo a Roma, sulla vicenda arriva il no del sindaco. Virginia Raggi ha infatti bloccato la mozione a firma del ... Leggi su tgcom24.mediaset

virginiaraggi : Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma. Provvederemo immediatamente alla manutenz… - virginiaraggi : Non si ferma il programma #StradeNuove e oggi raggiunge un’altra infrastruttura fondamentale del quadrante nord di… - HuffPostItalia : 'Roma non avrà il museo sul fascismo'. Raggi blocca la mozione della consigliera M5S - TheRenry : RT @SkyTG24: La sindaca Virginia Raggi: '#Roma non avrà il museo sul fascismo' - CarmelinaCarmi : RT @GiuliaTempesta: Quando dici di non essere nè di destra, nè di sinistra, ecco cosa accade. Questa proposta del #M5S è indegna per #Roma… -