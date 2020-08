Roma, Calafiori: "Esordio? Il coronamento di tanti sacrifici" (Di lunedì 3 agosto 2020) Nell'ultima partita di campionato il sogno di Riccardo Calafiori è diventato realtà: con l' Europa League già in tasca e una Juve dichiaratamente ridimensionata in campo, la Roma ha preferito dare ... Leggi su quotidiano

OfficialASRoma : ?? DIEGOOOOOOOOOOOOO! Trasforma il rigore guadagnato da Calafiori! Daje Roma! #JuveRoma 1-2 @D_10Perotti #ASRoma - truffolina79 : RT @forzaroma: #Calafiori e l’esordio: “Sembrava impossibile, ma ce l’ho fatta. #Perotti mi ha dato tanti consigli” #ASRoma - JEFFxDRIZZY : RT @ilRomanistaweb: ??? #Calafiori: 'Una cosa che ho sempre sognato, sembrava impossibile ma ce l'ho fatta. Il gol annullato un'emozione dur… - sportli26181512 : Calafiori e l’emozione dell’esordio con la Roma: 'Chi l’avrebbe mai detto, sembrava impossibile': Calafiori e l’emo… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ?? Calafiori, esordio da top 50: solo 48 debuttanti più giovani nella storia della Roma. Il numero 61 si piazza al 49° p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calafiori

Esordio da titolare con la Juventus, un gol annullato e un rigore procurato. Riccardo Calafiori ha vissuto da protagonista l'ultima giornata di campionato. Con la maglia 61 sulle spalle, è stato il 49 ...La Roma sorride, perché per la prima volta è riuscita a fare punti allo Stadium, la Juventus meno perché dopo le 6 sconfitte in trasferta in campionato arriva anche la prima in casa (i bianconeri non ...