Roche-Novartis, nessun aggiotaggio: il Tribunale di Roma assolve le due ‘big pharma’ per il “cartello” sui farmaci Lucentis e Avastin (Di lunedì 3 agosto 2020) nessun reato di aggiotaggio commesso dagli amministratori delegati dei colossi farmaceutici Novartis e Roche. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma che ha deliberato sull’accusa mossa nei confronti delle due aziende svizzere di aver stretto un accordo per scoraggiare, nel trattamento di una grave patologia oftalmica come la maculopatia essudativa, l’utilizzo off-label (cioè per fini non previsti dal foglietto illustrativo) del farmaco Avastin (prodotto da Roche), considerato un’alternativa terapeutica valida e meno cara rispetto a Lucentis (Novartis). I giudici, si legge nel comunicato di Novartis che ha annunciatola sentenza, hanno “stabilito ... Leggi su ilfattoquotidiano

