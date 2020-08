Robbie Williams, la foto della vacanze in famiglia (e la polemica sulla mascherina) (Di lunedì 3 agosto 2020) Giorni di relax per Robbie Williams. Dopo il lungo periodo di lockdown a causa della pandemia di coronavirus, il cantante si sta godendo le vacanze in Svizzera. O almeno così sembra dalle foto che nelle ultime ore ha pubblicato la moglie, Ayda Field: in una si vede l’artista di schiena sulle rive del lago di Ginevra, mentre si avvicina alle barche ormeggiate tenendo per mano i due figli più grandi, Teddy e Charlie. Leggi su vanityfair

JAVI15JA : RT @Ramon_AlvarezMM: Esto le provoca el Madrid a Robbie Williams. - clikservernet : Nick Cave non è Robbie Williams - Noovyis : (Nick Cave non è Robbie Williams) Playhitmusic - - carlos_nunez_ma : RT @Ramon_AlvarezMM: Esto le provoca el Madrid a Robbie Williams. - Niniperriemo : kiero cortarme la grasa d la wata con un cuchillo wn, perdón siempre pienso esa wea WKSKSJSJSJSJSJ es k cmo sería,… -

Ultime Notizie dalla rete : Robbie Williams Robbie Williams, la foto della vacanze in famiglia (e la polemica sulla mascherina) Vanity Fair Italia Adele: trasformazione fisica continua, sui social diventa Beyoncé

La cantante ha condiviso un'altra foto su Instagram, mostrando la sua nuova formaAncora una volta Adele ha fatto impazzire il web mostrandosi in uno scatto che ha poi condiviso sui suoi social. La fot ...

Guglielmo Scilla è single: “Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene”

Guglielmo Scilla è single: "Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene" Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo vi ...

La cantante ha condiviso un'altra foto su Instagram, mostrando la sua nuova formaAncora una volta Adele ha fatto impazzire il web mostrandosi in uno scatto che ha poi condiviso sui suoi social. La fot ...Guglielmo Scilla è single: "Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene" Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo vi ...