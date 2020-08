Rischio incendi, in Gallura è allarme rosso: il pericolo più alto della regione (Di lunedì 3 agosto 2020) , Visited 274 times, 285 visits today, Notizie Simili: Rischio incendi, pericolo alto in Gallura. Allerta… pericolo alto d'incendi in Gallura, l'allerta della… Allerta incendi, Rischio alto in alcune ... Leggi su galluraoggi

radiolaquila1 : Legambiente Abruzzo: Incendi boschivi area aquilana, 'prevenzione e mitigazione del... - Tp24it : Ancora caldo e rischio incendi in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani - Virgola1973 : RT @_mrbyte: Anche per lunedì il rischio incendio è molto alto nelle aree interne della #Sicilia, anche un piccolo fuoco, un mozzicone di s… - michiamofenice : RT @_mrbyte: Anche per lunedì il rischio incendio è molto alto nelle aree interne della #Sicilia, anche un piccolo fuoco, un mozzicone di s… - BeliceIt : Ancora caldo e rischio incendi in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio incendi Pericolo incendi, in Gallura è allarme rosso: il pericolo più alto della regione Gallura Oggi Polizia Provinciale sequestra sei aree adibite a discarica abusiva di rifiuti nei boschi della Sila

San Giovanni in Fiore - Un nuovo intervento volto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali quello che ha portato al ritrovamento e al successivo sequestro da parte della Polizia Provinciale ...

Lampedusa, ancora sbarchi e nell'hotspot ignorate le mascherine in dotazione

ROMA - Trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa, ma anche nuovi arrivi di profughi a bordo di barche direttamente nel porto e sulla costa. Sull'isola prosegue incessante il transito di migr ...

San Giovanni in Fiore - Un nuovo intervento volto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali quello che ha portato al ritrovamento e al successivo sequestro da parte della Polizia Provinciale ...ROMA - Trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa, ma anche nuovi arrivi di profughi a bordo di barche direttamente nel porto e sulla costa. Sull'isola prosegue incessante il transito di migr ...