Riportato in Italia lo yacht d’epoca da 10 milioni di euro sequestrato a De Bono. Lo userà la Finanza per gli addestramenti (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – Era in Tunisia e ora è stato riportato in Italia, a Gaeta, lo yacht d’epoca ‘Lulworth’ da 10 milioni di euro di cui venne ordinato il sequestro nel febbraio del 2017 al faccendiere romano Gabriele De Bono, accusato di essere a capo di un’associazione per delinquere che ha gestito una pluralità di società, nazionali ed estere, utilizzate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 180 milioni di euro. L’ordinanza di custodia cautelare per De Bono e altri quattro indagati è arrivata nel novembre 2018. Ora lo yacht verrà utilizzato dalla Guardia di finanza (a cui il Tribunale lo ha affidato) per addestramenti. Leggi su dire

