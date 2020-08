Ripescaggi Serie B e Serie C: tanti club sull’orlo del baratro tra problemi economici, stadio e scandalo scommesse (Di lunedì 3 agosto 2020) Ripescaggi Serie B E Serie C – Il campionato di Serie C è andato in archivio, dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus si è deciso di concludere la stagione con playoff e playout. In Serie B, invece, si è continuato a giocare con tutte le giornate, si è da poco conclusa la regular season ed è quasi tutto pronto per l’inizio di playoff e playout. Sono retrocesse in C Livorno, Juve Stabia e Trapani, ma i verdetti non possono essere ancora considerati definitivi. Il motivo? C’è ancora in ballo un ricorso presentato dal Trapani contro i due punti di penalizzazione inflitti per il ritardo del pagamento degli stipendi di febbraio, anche con un solo punto ... Leggi su calcioweb.eu

Sono 6 le situazioni da monitorare, a partire dalla corsa contro il tempo della nuova proprietà del Catania che deve passare attraverso diversi step. Anche se i rossoazzurri hanno già scelto il nuovo ...

Sinalunghese in fermento in attesa di una decisione della lega nazionale dilettanti per l’eventuale ripescaggio in serie D. Una possibilità ancora concreta e che veleggia negli ambienti rossoblù, dopo ...

