Rinnovo Ibrahimovic: le cifre dell’offerta del Milan (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Milan ha proposto un massimo di 6,5 milioni di euro per il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: tutti i dettagli Il Milan ha avanzato la prima offerta ufficiale per il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Un accordo ricco, ma che ancora non ha portato alla fumata bianca; tuttavia la trattativa potrebbe presto arrivare ad uno snodo cruciale vista la partenza del centravanti svedese nella residenza di Mino Raiola a Montecarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’offerta dei rossoneri sarebbe un annuale da 4,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero far balzare il salario ad un massimo di 6,5 milioni, ed un premio di mezzo milione di euro nel caso i cui i rossoneri riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League. Leggi su ... Leggi su calcionews24

