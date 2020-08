Rimborso Italo domenica 2 agosto: come averlo e treni soppressi (Di lunedì 3 agosto 2020) Rimborso Italo domenica 2 agosto: disagi per i passeggeri a seguito dell’ordinanza del ministro della Sanità Speranza che ha imposto nuovamente di mantenere il distanziamento personale di sicurezza sui treni. come ottenere il Rimborso per le corse cancellate da Italo? Rimborso Italo: distanziamento di sicurezza, la marcia indietro Rimborso Italo – Dopo la decisione di trenitalia ma anche di Italo di riportare i propri vagoni ad alta velocità alla capienza piena, una decisione che ha fatto “tremare” gli esperti per i potenziali rischi sul fronte dei contagi, il ministro della Salute Speranza ha firmato ... Leggi su termometropolitico

