Rientro Marc Marquez: il pilota ancora operato, le condizioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Slitta nuovamente il Rientro in pista di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica della Moto Gp non sarà presente nemmeno a Brno. Sarà la seconda gara che salterà. Nemmeno a Brno, sulla leggendaria pista della Repubblica Ceca, ci sarà Marc Marquez. Il numero 93 della Honda infatti è stato nuovamente operato dopo il primo intervento che aveva fatto seguito la caduta di 20 giorni fa nella gara inaugurale del motomondiale. Lo spagnolo aveva cercato di forzare il Rientro già la settimana dopo l’incidente che lo aveva visto protagonista ma, dopo qualche giro sulla sua Honda, aveva dato forfait a due giorni dalla gara. Ora nuove complicazioni per il suo processo di recupero che hanno reso necessario un nuovo ... Leggi su bloglive

