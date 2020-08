Ricciardi: 'In Italia ci sono ancora 700 focolai, rispettate i distanziamenti' (Di lunedì 3 agosto 2020) La decisione, formalmente legittima, della Lombardia di tirare dritto sulla capienza piena sui mezzi di trasporto locali, ossia treni regionali e autobus, ha fatto storcere il naso non solo a buona ... Leggi su leggo

La decisione, formalmente legittima, della Lombardia di tirare dritto sulla capienza piena sui mezzi di trasporto locali, ossia treni regionali e autobus, ha fatto storcere il naso non solo a buona pa ...

Walter Ricciardi: «Il virus c’è ancora. Giusto prolungare lo stato d’emergenza»

Walter Ricciardi, consulente del ministro: «L’ondata è una sola, continuiamo a proteggerci Ma la sanità territoriale lombarda va ripensata». La pandemia è qui con noi, ancora. E non si parli di una, d ...

