Riccardo Guarnieri, bordata contro Ida Platano: mai così diretto. E spunta una clamorosa indiscrezione (Di lunedì 3 agosto 2020) Dall’addio a una finestra sul matrimonio a un altro addio. La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non smette di regalare colpi di scena. A mesi dall’uscita della coppia dal programma ecco in arrivo un nuovo capitolo pronto a dividere e far discutere. Nessuno come Riccardo Guarnieri e Ida ha infatti saputo appassionare e dividere il pubblico. Una palma che la coppia condivide con Gemma Galgani che, da mesi, continua a tenere banco con la sua presunta storia con Nicola Vivarelli, il corteggiatore conosciuto durante il lockdown di quasi 30 anni più giovane che aveva fatto saltare Tina sulla sedia. Il lieto fine, non c’è stato. Come non è arrivato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Continua dopo la foto La ... Leggi su caffeinamagazine

FabyMaves90 : @MayAmidala @Martovich13 @MiriEchelon Quando si dice che “l’amore è altruismo” ?????? A Riccardo Guarnieri non piace questo elemento! ?? - __ladyf : Riccardo Guarnieri dichiara: 'Voglio stare con la mia famiglia' - infoitcultura : Riccardo Guarnieri torna sui social dopo tempo: frecciatina a Ida? - infoitcultura : ‘Trono over’, la reazione di Riccardo Guarnieri dopo la fine della sua storia con Ida Platano - infoitcultura : Riccardo Guarnieri in silenzio dopo Uomini e Donne : “Devo lasciarla andare…” -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Guarnieri Riccardo Guarnieri, messaggio sui social per Ida Platano Caffeina Magazine Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri lancia una frecciata a Ida Platano?

Il lieto fine che i fans di Uomini e Donne si aspettavano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è arrivato. La coppia sta vivendo un momento di crisi, in base quanto rivelato dalla dama di Brescia ...

Riccardo Muti, chi è la moglie Cristina Mazzavillani: la loro storia

Cristina Mazzavillani è la moglie del celebre direttore d’orchestra Riccardo Muti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Cristina Mazzavillani è felicemente sposata da ben 51 anni con Riccardo ...

Il lieto fine che i fans di Uomini e Donne si aspettavano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è arrivato. La coppia sta vivendo un momento di crisi, in base quanto rivelato dalla dama di Brescia ...Cristina Mazzavillani è la moglie del celebre direttore d’orchestra Riccardo Muti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Cristina Mazzavillani è felicemente sposata da ben 51 anni con Riccardo ...