Ribery: "Grazie a tutti per la prima stagione alla Fiorentina" (Di lunedì 3 agosto 2020) FIRENZE - "E' stata una prima stagione lunga e difficile" . Inizia così un tweet pubblcato da Franck Ribery , che traccia un bilancio della prima annata con la Fiorentina: "Abbiamo avuto alti e bassi ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Ribery: “Grazie a tutti per la mia prima stagione a Firenze. Continueremo a dare tutto per questo club” - #Ribery:… - FiorentinaUno : SOCIAL, Ribery: “Grazie a tutti! Stagione lunga e difficile” - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Ribery: 'Stagione lunga e difficile, grazie a tutto il popolo viola per il supporto' - FrancescoDL80 : @GruppoEsperti @ProfidiAndrea Handa-Toloi-Hernandez-Pellegrini(koul.)Chiesa(Ribery)-Luis-Kulus-Malinovsky(Brozo)-… - FrancescoDL80 : @GruppoEsperti @ProfidiAndrea Salve... ultimi dubbi. In gioco la vittoria finale. 2 tra Ribery- Chiesa - Malinowsky. Grazie -