Riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) Da sabato 1 agosto, . Situata nel cuore della città e più precisamente nella piazza Palazzo 4/a, cittadini e turisti potranno riappropriarsi di uno dei punti panoramici più alti della città, con una vista che spazia dalla cupola della chiesa, ai tetti del quartiere storico di Castello, alla Sella del Diavolo, allo stagno di Molentargius e al Golfo degli Angeli. Orari di apertura Da lunedì a sabato: mattino dalle 9,30 alle 13,30 e pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.Informazioni e prenotazioni Recapito telefonico: 3662562826Indirizzo di posta elettronica: info@beniculturaliCagliari.it La visita potrà essere effettuata in sicurezza, grazie ai protocolli messi in atto per il contenimento e la prevenzione della pandemia da Coronavirus. Pertanto, ... Leggi su laprimapagina

sardanews : Riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari - Comune_Cagliari : Riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari Da lunedì a sabato al mattino 9,30-13,30 e al… - GarauPina : RT @cagliaripad: Cagliari, riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale - cagliaripad : Cagliari, riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale - romamobilita : Stazione Eur Magliana riaperta al pubblico. Per i treni metro B e Roma-Lido ripristinata fermata -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperta pubblico Cagliari, riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale Cagliaripad Massimo Bossetti, due pool al lavoro per scagionarlo: perché il caso Yara non è ancora chiuso

Caso Yara, Massimo Bossetti continua a combattere per dimostrare la sua innocenza. Nelle ultime settimane si è tanto parlato delle indagini difensive in corso, che si stanno sviluppando su due binari ...

Cagliari, riaperta al pubblico la Torre campanaria della Cattedrale

E’ stata riaperta al pubblico, sabato 1 agosto, la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari. Situata nel cuore della città e più precisamente nella piazza Palazzo 4/a, cittadini e turisti potrann ...

Caso Yara, Massimo Bossetti continua a combattere per dimostrare la sua innocenza. Nelle ultime settimane si è tanto parlato delle indagini difensive in corso, che si stanno sviluppando su due binari ...E’ stata riaperta al pubblico, sabato 1 agosto, la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari. Situata nel cuore della città e più precisamente nella piazza Palazzo 4/a, cittadini e turisti potrann ...