Renzo Piano: "Vorrei che il ponte fosse amato, è figlio di una tragedia terribile" (Di lunedì 3 agosto 2020) “Questo ponte più che un miracolo è figlio di una tragedia terribile, ed è il risultato di un lavoro senza sosta in un cantiere dove c’è stata grande collaborazione e alta competenza”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Renzo Piano, progettista del nuovo ponte di Genova. “Chi ha lavorato qua - osserva - si è sentito toccato da un compito speciale, si doveva ricucire una grande ferita e rimettere in connessione due parti di città: ne è nato un grande cantiere, professionale e umano”.“Un ponte - sottolinea l’architetto genovese - non deve crollare, quando succede ... Leggi su huffingtonpost

