Renzo Piano: “Il nuovo ponte di Genova? Fatto di acciaio e forgiato dal vento, come nella poesia di Giorgio Caproni” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Un ponte sobrio, forte”. Com’è nel carattere dei genovesi. Renzo Piano – architetto e senatore a vita – descrive così, in un’intervista alla Stampa, il nuovo ponte ‘Genova San Giorgio’, costruito sulle macerie del Morandi crollato due anni fa. “Fatto di acciaio, ma forgiato nel vento – ha detto, spiegando l’ispirazione del suo progetto – per questo mi viene in mente la poesia di Giorgio Caproni, Genova“. Il poeta livornese si trasferì nel capoluogo ligure all’età dei dieci anni insieme alla famiglia nel 1922: lì completò gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

AnnaLauraOrrico : Oggi gli occhi del mondo sono puntati qui: a #Genova. Dove in soli 15 mesi farà mostra di sè il bellissimo nuovo… - LaStampa : Renzo Piano: “È il Ponte della nuova Genova, amatelo e durerà mille anni” - Tg3web : Dal 14 agosto 2018, quando il viadotto Morandi crollò uccidendo 43 persone, all'inaugurazione del nuovo ponte San G… - DonciccioPics : @bravimabasta Ieri ti sei perso(in un TG) 'la semplice linea del ponte come voluta da Renzo Piano'... Perché, in ch… - sabryeffe : Da solo. Sul ponte Renzo Piano #pontedigenova -