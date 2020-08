Regioni: domani al Quirinale celebrazione per 50/mo anniversario (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - domani, alle 16.30, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà al Quirinale i presidenti di Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario. La cerimonia, per motivi legati all'emergenza sanitaria, potrà essere seguita in diretta streaming sul sito www.Quirinale.it.. Leggi su iltempo

