Regione Sardegna: la legge del cemento sulle coste approvata (Di lunedì 3 agosto 2020) La “legge del cemento” della Regione Sardegna è stata approvata. Il piano del governatore azionista-leghista Solinas, varato per la prima volta nel gennaio scorso, ma che sarà addirittura retroattiva, la libera dal concordare con il Mibact i vincoli sulla fascia costiera (quella «intoccabile», fino a 300 metri dal mare), sui beni identitari e sulle zone agricole. Una materia, spiega Mario Tozzi oggi su La Stampa, su cui la stessa Regione, negli anni passati, aveva esercitato progressivamente vincoli sempre più stringenti che avevano restituito al Mediterraneo un’isola fortemente identitaria decisa a non svendere i propri gioielli. Regione ... Leggi su nextquotidiano

Sanò (IlMeteo.it): al Nord temperature previste in calo, l’anticiclone atlantico ridurrà l’afa. Domenica bollino rosso in 12 città: Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Fro ...

Carbonia, tanti appuntamenti fra street food e tradizioni

Sono anche e soprattutto le frazioni a regalare in tempi di Covid e di scarse risorse economiche un minimo di movida a Carbonia. E gli appuntamenti più importanti sono fra oggi e domani. Sino al 2 ago ...

