Regione Lombardia: su distanziamento nei treni giovedì accordo con governo (Di lunedì 3 agosto 2020) La Regione Lombardia va avanti con la sua ordinanza che permette la piena occupazione dei posti a sedere sui treni regionali ma è convinta che sulla questione del distanziamento ci sarà un'intesa con ... Leggi su tgcom24.mediaset

giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Casi in calo in 24 ore, 239 nuovi positivi. Otto le vittime, ieri erano state 5, e sono tutte in Lomba… - Corriere : E la Regione Lombardia non arretra: si viaggerà a capienza piena sui mezzi - drleto : RT @giorgio_gori: Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degli scie… - Stefani12522161 : RT @cardinale_anna: Tra qualche giorno inizierò il liceo e grazie al presidente della mia regione che non mi rispetta sarò costretta a pre… -