Regione Campania, ecco la mozione “A Difesa della Famiglia Naturale” di Fdi (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa per la presentazione della mozione “A Difesa della Famiglia naturale” del gruppo consiliare di Fratelli D’Italia in Regione Campania, ad illustrare il testo è stato il Consigliere Regionale Michele Schiano: “Il tema della Difesa dei diritti della persona è fondante per Fratelli D’Italia – ha dichiarato il Consigliere Regionale – era importante riportare anche nel Consiglio Regionale della Campania la discussione contro una legge liberticida che mira a punire il reato di opinione, Fratelli D’Italia è al fianco di migliaia di ... Leggi su anteprima24

vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - carlosibilia : Con @vitocrimi, dopo l’incontro con le tifoserie per il documento “Uno Sport a Misura di Tifoso”, abbiamo incrociat… - ivanscalfarotto : In Regione Campania la legge regionale contro l’omotransfobia e la violenza di genere arriva finalmente in aula. In… - anteprima24 : ** #Regione Campania, ecco la mozione “A Difesa della Famiglia Naturale” di Fdi ** - desk_ucr : #europeaid 25 nuovi #bandieuropei nel settore #Sviluppo e #CooperazioneInternazionale Il contributo dell’UE per… -