Referendum e legge elettorale, il vicolo cieco del Pd (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuova legge elettorale a garanzia del pluralismo, cambio della base elettorale dei senatori, aggiornamento dei regolamenti di camera e senato e un percorso di riforme costituzionali: non c’è un solo impegno di quelli sottoscritti solennemente dalla maggioranza dieci mesi fa (7 ottobre 2019) per accompagnare e «bilanciare» il taglio dei parlamentari che sia stato effettivamente mantenuto. La riforma costituzionale intanto sta per compiersi, con il prossimo Referendum negli election days di settembre. Anzi, se la novità delle camere bonsai – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Piu_Europa : Anche chi ha contribuito in modo determinante al #tagliodeiparlamentari adesso si accorge che il mancato “combinato… - wimganz : RT @Piu_Europa: Anche chi ha contribuito in modo determinante al #tagliodeiparlamentari adesso si accorge che il mancato “combinato dispost… - locuratholo : @misorottorcazzo @StefanoFassina @ItaliaViva @pdnetwork @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Sensatissima (ho votato sì). M… - JakDavide : #Zaia che mente ai Veneti! Lui e il suo partito per questioni interne hanno danneggiato il voto del referendum, tra… - tota_mif : RT @Piu_Europa: Anche chi ha contribuito in modo determinante al #tagliodeiparlamentari adesso si accorge che il mancato “combinato dispost… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum legge Referendum e legge elettorale, il vicolo cieco del Pd | il manifesto Il Manifesto Quella parità che ancora ci manca

Nonostante il tentativo di seppellirla con 1946 emendamenti, la legge sulla parità di genere nelle liste elettorali vedrà la luce in Puglia. Non per volontà del Consiglio regionale, ma grazie a un dec ...

Referendum riduzione parlamentari: crisi della politica e altro … Conversazione Pergameno-Granese

Proseguendo il lavoro di informazione e documentazione sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari (a cui l’intero sistema informativo, a poco più di un mese dalle votazioni, non ha ...

Nonostante il tentativo di seppellirla con 1946 emendamenti, la legge sulla parità di genere nelle liste elettorali vedrà la luce in Puglia. Non per volontà del Consiglio regionale, ma grazie a un dec ...Proseguendo il lavoro di informazione e documentazione sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari (a cui l’intero sistema informativo, a poco più di un mese dalle votazioni, non ha ...