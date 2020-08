Reddito di cittadinanza, cosa si può comprare? Le novità (Di lunedì 3 agosto 2020) cosa si può comprare con il Reddito di cittadinanza? L’art. 2 del decreto specifica che si può in genere acquistare tutto ciò che “serve a soddisfare le esigenze dei beneficiari al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale”. Si potranno comprare generi alimentari, elettrodomestici e prodotti di elettronica in generale, e saranno parimenti ammessi vestiti, benzina, scarpe e cene fuori. Prelievi I prelievi saranno concessi, purché non superino i 100 euro al mese. Se il Reddito di cittadinanza è invece destinato a un nucleo familiare con più componenti, la somma sarà calcolata sulla base della scala di equivalenza. Ultimo, ma non meno importante, se parte dell’importo non viene ... Leggi su quifinanza

