Real Madrid, Varane in clima Champions: “La vittoria è nel nostro DNA. Concentrati per la sfida col Manchester City” (Di lunedì 3 agosto 2020) Campionati terminati in Europa, spazio alle Coppe con Europa League e soprattutto Champions League. clima infuocato per questo mese di agosto che vedrà assegnata la vittoria del torneo con una fomula indedita con gare secche e Final Eight. Prima, però, restano da concludere gli ottavi di finale che ancora non si sono disputati. Su tutti la sfida tra Real Madrid e Manchester City che aveva visto gli inglesi vincere all'andata 2-1. I blancos sono carichi e attraverso un video-messaggio sul profilo ufficial Twitter, è Raphael Varane a farsi carico della grinta madrilena verso l'impegno di Coppa.Varane: "Vincere è nel nostro DNA"caption id="attachment 524845" align="alignnone" width="624" ... Leggi su itasportpress

