Real Madrid, Mariano Diaz ancora positivo al Coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) Madrid, Spagna, - Il giocatore del Real Madrid Mariano Diaz è ancora positivo al Coronavirus. L'attaccante dominicano, risultato positivo al test lo scorso 20 luglio, si è sottoposto a nuovi tamponi ... Leggi su corrieredellosport

thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - sportli26181512 : Real Madrid, Mariano Diaz ancora positivo al Coronavirus: L'attaccante dei Blancos è stato sottoposto a un nuovo ta… - NavneethSridhar : RT @TMgeruechte: Franco Di Santo im Probetraining bei Real Madrid - PaulLamanski : @luca79ind @cesarebrogi1 @guidomarchello Ho fatto ad escluderti lu'. ???? sarebbe stato come far giocare la campione… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Mariano Diaz ancora positivo al Coronavirus Corriere dello Sport EUROPA LEAGUE - Le designazioni arbitrali: per l'Inter c'è Taylor

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Europa League di mercoledì 5 agosto. Per Inter-Getafe, che si giocherà alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen – stadio dello Schalke ...

Il Real si allena in attesa del City

RCS MediaGroup S.p.A.

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di Europa League di mercoledì 5 agosto. Per Inter-Getafe, che si giocherà alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen – stadio dello Schalke ...RCS MediaGroup S.p.A.