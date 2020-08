Qualità, talento e fantasia: tante occasioni tra le squadre retrocesse (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato è ormai alle spalle. I verdetti sono stati determinati dagli ultimi 90′. Il Lecce retrocede in Serie B dopo la sconfitta interna con il Parma. Anche la vittoria nel match con i ducali non avrebbe modificato il corso degli eventi per la contemporanea vittoria del Genoa contro l’Hellas Verona. I salentini faranno compagnia a Brescia e Spal nella prossima stagione in cadetteria. Ci sono, però, alcuni calciatori delle squadre retrocesse che potrebbero fare al caso di numerosi club del massimo campionato italiano o anche a squadre estere. In primis, per distacco e per valore tecnico c’è Sandro Tonali. Nel destino del calciatore classe 2000 potrà esserci una big. E’ un ragazzo che alla prima esperienza in Serie A ha confermato l’enorme valore, già messo in mostra ... Leggi su alfredopedulla

