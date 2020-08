Psa, "Dna di un brand fondamentale nelle scelte della clientela" (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "Credo che anche nel mercato post Covid l'automobile non cambi molto dal punto di vista dell'offerta e cioè credo che a guidare il cliente e fare la differenza sia sempre il brand”. Lo sottolinea Gaetano Thorel, Direttore Generale di Psa Italia, che all'Adnkronos ricorda come “le automobili ormai dal punto di vista tecnologico e anche di dotazioni sono tutte molto simili. Il punto di differenziazione è proprio nel Dna di un brand, e cioè nella capacità di ritrovare nel prodotto quella che è proprio l'essenza di un marchio”. Per Thorel “così se per esempio guardiamo a DS vi ritroviamo quella che è proprio la ragion d'essere di questo brand, e cioè l'idea di trasferire nell'automobile un po' del lusso francese - molto apprezzato ... Leggi su liberoquotidiano

