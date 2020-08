Protezione Civile: approvato il piano operativo per il recupero delle ecoballe nel Golfo di Follonica (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Comitato di Indirizzo, riunitosi questo pomeriggio presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, ha dato via libera, a meno di due settimane dalla dichiarazione dello stato di emergenza, al piano operativo per la rimozione delle balle di combustibile solido secondario, disperse nel Golfo di Follonica. Il piano, presentato dalla Marina Militare durante la scorsa riunione, è stato ulteriormente implementato, al fine di individuare tutte le ipotizzabili attività e dispositivi atti a contenere al massimo i possibili rischi di dispersione durante le operazioni di recupero. La Marina Militare metterà in campo tre unità navali con capacità specialistiche e il Gruppo ... Leggi su meteoweb.eu

