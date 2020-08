Protesta dei migranti alla Cavarzerani per prolungamento quarantena (Di lunedì 3 agosto 2020) “Fateci uscire” gridano i migranti tutti riuniti davanti al portone di ingresso della Caserma Cavarzerani. All’interno sono ospitati 480 migranti . La Protesta è iniziata questa mattina, lunedì 3 agosto, quando si è sparsa la voce della notizia del prolungamento di 14 giorni della quarantena per il nuovo caso positivo al Covid-19 all’interno della struttura. All’interno del cortile hanno dato fuoco ad alcuni arredi scatenando una colonna di fumo. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco.Secondo le prime informazioni 5 migranti sarebbero riusciti a scappare dalla struttura Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione Civile. Aggiornamenti a breve Leggi su udine20

LegaSalvini : #LAMPEDUSA INVASA DAI MIGRANTI: SI LEVA LA PROTESTA DEI SINDACATI DI POLIZIA E DELLA LEGA - Bobbio65M : RT @vale_ria_: Ancora una volta mi trovo d'accordo con Marco Rizzo , anche se non sarò mai comunista. È uno dei pochi che dice le cose com… - FsSenni : RT @vale_ria_: Ancora una volta mi trovo d'accordo con Marco Rizzo , anche se non sarò mai comunista. È uno dei pochi che dice le cose com… - ary_anna : RT @ChiodiDonatella: #CLANDESTINI: #PD CONTRO #PD Quasi 400 dei #clandestini sbarcati in #Sicilia sono stati accolti nel #Lazio. 'La vigna… - guig73 : RT @ChiodiDonatella: #CLANDESTINI: #PD CONTRO #PD Quasi 400 dei #clandestini sbarcati in #Sicilia sono stati accolti nel #Lazio. 'La vigna… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta dei La protesta dei venditori ambulanti del mercato di Alba sfrattati da via Maestra a causa del Covid La Stampa Pescia contro il decreto che liberalizza il 5G

Per il momento il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, a nome dell’amministrazione comunale, ha apprezzato e condiviso l’uscita del presidente dell’associazione italiana piccoli comuni che contesta quan ...

Pioppi in tangenziale, giunta procede con abbattimento tra le proteste

'Le evidenze empiriche che emergono dalla perizia sull’urgenza di abbattimento solo su alcuni degli alberi non sono state nemmeno prese in considerazione' 'Come detto pochissimi esemplari da perizia e ...

Per il momento il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, a nome dell’amministrazione comunale, ha apprezzato e condiviso l’uscita del presidente dell’associazione italiana piccoli comuni che contesta quan ...'Le evidenze empiriche che emergono dalla perizia sull’urgenza di abbattimento solo su alcuni degli alberi non sono state nemmeno prese in considerazione' 'Come detto pochissimi esemplari da perizia e ...