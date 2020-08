“Project Fear”- Un nuovo studio dimostra il divario tra realtà e percezione rispetto ai rischi del Covid-19. Quando le notizie false arrivano dallo stato (Di lunedì 3 agosto 2020) La percezione dei rischi della crisi di Covid-19 è ora così esagerata da dimostrare come la paura sia diventata l’unica vera realtà duratura della pandemia. Il divario tra la realtà e la percezione attorno ai rischi di Covid – quasi un fattore di 100 – mostra come le “notizie false” sanzionate dallo stato – Project Fear – siano arrivate a dominare l’immaginazione pubblica creando un impatto negativo sul modo in cui gestiamo la crisi. Un rapporto di ricerca, “Covid-19 Opinion Tracker”, pubblicato il 27 luglio 2020, da Kekst CNC, una società ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : La percezione dei rischi della crisi di Covid-19 è ora così esagerata da dimostrare come la paura sia diventata l'u… - PaucaPalea : @queequeg1901 Project Fear. Aspettiamo l'apertura dei FEMA camps, altra bella idea dall'anglosfera. - VotaSpartaco : Immigrato, mascherina, vigilante della salute in tuta antizombie, tampone alzato ad ammonizione e disciplinamento.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Project Fear” Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera