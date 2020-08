Project CARS 3: disponibile il trailer per l’apertura dei preorder (Di lunedì 3 agosto 2020) Bandai Namco Entertainment ha pubblicato da pochissimo un nuovo trailer di Project CARS 3 dedicato all’apertura dei preorder Tutti gli amanti dei giochi di corse conosceranno sicuramente Project CARS 3, il nuovo gioco di corse in sviluppo da parte di Slightly Mad Studios. Il titolo è un successore spirituale della serie di Need for Speed: Shift e vanterà tante feature molto apprezzate dai giocatori, come ad esempio il ciclo giorno-notte, le condizioni atmosferiche e l’alternanza delle stagioni. Ormai la data d’uscita si sta avvicinando e i fan sono impazienti di mettere le mani sul gioco, ma fortunatamente ora potranno distrarsi un po’. Da pochissimo infatti Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di ... Leggi su tuttotek

