Progetto “LegaliTour” | Morra | Stiamo Lavorando per Mettere a Disposizione Della Scuola Beni Confiscati

Il presidente Della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, insieme al Premier Conte e alla Ministra Azzolina, presenta a Cerignola "LegaliTour: percorsi di legalità, formazione ed orientamento nel sistema educativo nazionale di istruzione". Nicola Morra, a Cerignola, in provincia di Foggia, per presentare "LegaliTour", risponde ad una domanda sulle tempistiche per l'assegnazione alla Scuola dei Beni Confiscati. "Ho già incontrato il prefetto Frattasi (direttore Agenzia nazionale Beni Confiscati alla criminalità organizzata ndr) e anche con la ministra Azzollina si sta Lavorando per l'inizio dell'anno scolastico che inizierà tra

